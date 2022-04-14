Российский офис «Яндекс» получил нового гендиректора

Новым генеральным директором «Яндекса» в России стал Артем Савиновский. Этот пост он будет совмещать с должностью руководителя медиасервисов, сказано в сообщении компании.

Савиновский работает в «Яндексе» с 2008 года. Ранее он занимался финансовой отчетностью, аналитикой и планированием, а также курировал выход компании на биржу NASDAQ. Направление медиасервисов он возглавил в 2016 году.

На посту генерального директора Артем Савиновский сменил Елену Бунину. После ее ухода глава направления медиасервисов стал исполняющим обязанности главы российского офиса. Бунина руководила «Яндексом» в России с декабря 2017 года.