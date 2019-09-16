  • Российский МС-21 впервые вылетел за пределы России для участия в зарубежной выставке

    16 сентября 2019, 16:53

    Ольга Чеснокова

    Новейший среднемагистральный гражданский самолет МС-21 впервые вылетел за границу для участия в зарубежном фестивале авиации, космоса и технологий Teknofest, который состоится в Стамбуле. Об этом сообщила «Экономика Сегодня» со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).

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    ОАК примет участие в фестивале авиации, космоса и технологий Teknofest, который пройдет с 17 по 22 сентября в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле.

    Для МС-21, проходящего сертификационные испытания, выставка в Турции станет зарубежной премьерой. Помимо него, на фестиваль прибудут ближнемагистральный лайнер Superjet 100, самолет-амфибия Бе-200 и многофункциональный истребитель Су-35. Самолеты примут участие в летной программе, часть из них представят на статической стоянке.

    Российский гражданский самолет МС-21 продемонстрировали на авиасалоне МАКС в августе. Перелет «Жуковский — Стамбул» станет для него первым международным направлением. Серийное производство самолета запланировано на 2021 год. Его разработала корпорации «Иркут», входящая в состав ОАК. Первым эксплуатантом станет компания «Аэрофлот», сообщил сайт «Утро.ру».