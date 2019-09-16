Российский МС-21 впервые вылетел за пределы России для участия в зарубежной выставке

Денис Мантуров рассказал о новейшем лайнере МС-21. Видео Подробнее

ОАК примет участие в фестивале авиации, космоса и технологий Teknofest, который пройдет с 17 по 22 сентября в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле.

Для МС-21, проходящего сертификационные испытания, выставка в Турции станет зарубежной премьерой. Помимо него, на фестиваль прибудут ближнемагистральный лайнер Superjet 100, самолет-амфибия Бе-200 и многофункциональный истребитель Су-35. Самолеты примут участие в летной программе, часть из них представят на статической стоянке.

Российский гражданский самолет МС-21 продемонстрировали на авиасалоне МАКС в августе. Перелет «Жуковский — Стамбул» станет для него первым международным направлением. Серийное производство самолета запланировано на 2021 год. Его разработала корпорации «Иркут», входящая в состав ОАК. Первым эксплуатантом станет компания «Аэрофлот», сообщил сайт «Утро.ру».