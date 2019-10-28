Российский ледокол «Иван Папанин» впечатлил иностранцев

Ледокол спустили на воду 25 октября в акватории Санкт-Петербурга. Судно можно эксплуатировать в арктических льдах толщиной до 1,5 метра и в тропических водах.

По данным издания, эксплуатация «Ивана Папанин» началась на фоне стремительного военного и экономического развития России в ее стратегическом арктическом регионе.

Иностранные СМИ также отмечают уникальность проекта, которая заключена в его вооружении. Ранее ни на одном ледоколе не было ракетных комплексов Club-K и 100-миллиметровой установки А190-01. Благодаря им российское судно способно атаковать практически любые цели, начиная с авиации и прибрежных целей и заканчивая крупными авианосцами.

В настоящее время Российская Федерация обладает самым крупным ледокольным флотом. Он насчитывает более сорока судов. В их число входят шесть атомных ледоколов. В планах России нарастить военно-экономический потенциал в Арктическом регионе.