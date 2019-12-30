Российский космонавт объяснил проблемы отечественной отрасли

«За последние два десятилетия отрасль действительно сильно сдала. Причин несколько», — рассказал космонавт, который провел на орбите больше, чем любой из землян: 878 дней. Интервью с ним опубликовало РИА «Новости».

Падалка перечислил основные, на его взгляд, причины отставания России в космосе. Российский сегмент МКС построен по технологиям еще 1980-х годов. Перспективные российские модули МЛМ и НЭМ (многофункциональный лабораторный модуль «Наука» и Научно-энергетический модуль — ред.) все еще остаются на Земле, хотя должны были быть в составе нашего сегмента на МКС еще в 2008–2009 годах.

Хорошо сделанный и надежный, но давно устаревший корабль «Союз» проходит бесконечные модернизации. Это еще одна причина отставания, заметил космонавт.

Еще одним негативным фактором Падалка назвал «неэффективное и нецелевое использование бюджетных и коммерческих средств в отрасли». По его словам, в СМИ регулярно появляется об этом информация.

Кроме того, космическая отрасль уже начала испытывать нехватку квалифицированных специалистов. В целом в стране произошел существенный перекос в сторону управленцев, юристов, экономистов, финансистов.

«Топ-менеджмент в зарубежных космических агентствах и компаниях, как правило, профессионалы с отличным инженерно-техническим образованием, представители научных сообществ, специалисты в области прикладной физики. Кстати, это то, что было и в наших космических бюро и коллективах в 1960–1970-е годы, при наших выдающихся конструкторах Королеве, Глушко, Челомее», — добавил Падалка.

С коллегой не согласился другой российский космонавт, командир российского отряда космонавтов и рекордсмен по суммарному времени пребывания на МКС (737 суток) Герой России Олег Кононенко. Он летал в одном экипаже с Падалкой.

«Никакой стагнации нет. У нас все хорошо и есть перспектива. В следующем году у нас полетит три новых и молодых космонавта, так что все хорошо», — заявил Кононенко.

Сейчас на МКС работают россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов. Кроме того, на станции трудятся астронавты Ник Хейг, Кристина Кох, Эндрю Морган (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство).