17 декабря 2020, 18:01
Российский корвет поразил крылатую ракету в Японском море
Российский корвет под названием «Алдар Цыденжапов» поразил артиллерийским орудием высокоскоростную ракету «Малахит» во время военных учений в Японском море. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на пресс-службу военно-морского флота России.
По данным пресс-службы, испытания корвета скоро будут завершены. Ранее прошли испытания авиационного комплекса вместе с пуском снарядов «Уран». 24 декабря корвет должен войти в состав тихоокеанской флотилии.