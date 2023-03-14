Технологии 14 марта 2023, 15:35 Российский корабль «Прогресс» спас МКС от космического мусора Роскосмос сообщил об уклонении МКС от космического мусора при помощи корабля «Прогресс» NASA

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Российский грузовой корабль «Прогресс МС-22» отвел Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором. Как сообщила пресс-служба Роскосмоса в своем Telegram-канале, это уже второй маневр российского корабля для спасения МКС от столкновения с объектами на орбите.

В госкорпорации подчеркнули, что двигатели на «Прогрессе» включились в 14:54 и проработали 135 секунд. Это время позволило увести МКС от столкновения и поменять среднюю высоту орбиты до 419 километров.

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За все время работы МКС, добавили в Роскосмосе, высоту ее орбиты корректировали 336 раз, из которых 34 случая связаны с уклонением от космического мусора. В большей части случаев корректировку нахождения станции проводили при помощи российских грузовиков «Прогресс».

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До этого корректировку орбиты МКС провели в минувший четверг, чтобы обеспечить посадку корабля «Союз МС-22». В результате маневра станция поднялась на высоту 419,3 километра над поверхностью Земли.