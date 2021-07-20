Российский истребитель Checkmate назвали конкурентом F-35A и Gripen

Новейший российский легкий истребитель Checkmate станет конкурентом американскому истребителю F-35A Lightning II и шведскому JAS-39 Gripen. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Мы должны вернуться в когорту стран, которая продает аналогичную технику. Если брать американский аналог — это F-35, Европа — Gripen», — сказал Мантуров. Цитату привел ТАСС.

По словам министра, в список конкурентов также входит китайский самолет JF-17 Thunder. Этот летательный аппарат создавался вместе с пакистанскими специалистами.

Первый образец истребителя Checkmate представили 20 июля во время авиасалона МАКС-2021. Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что первый полет истребителя состоится в 2023 году. Статические испытания завершатся меньше чем через год. Самолет может разогнаться до двух скоростей звука и переносить вооружение массой более семи тысяч килограммов.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 будет проходить в Жуковском по 25 июля. В первый день мероприятие посетили почти семь тысяч человек.