Российский интернет вырос. Исследование «Экономика Рунета» представили на РИФ-2022 ЭМБАР

Российский интернет-форум (РИФ-2022) открылся в пансионате «Лесные дали» в Подмосковье. В первый день Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) в ходе пленарной сессии по традиции представила результаты исследования «Экономика Рунета — 2021/2022».

Рунет вырос

Рунет вырос по итогам 2021 года и продолжит расти в 2022 году. Все благодаря пользователям и их «поддержке рублем», а также новым мерам поддержки отрасли со стороны государства.

Вклад экономики Рунета в ВВП России в 2021 году составил 9,5 триллиона рублей, что на 42% больше, чем в 2020 году. Вклад электронной коммерции составил 8,6 триллиона рублей (+44% к показателям 2020 года), сегмента маркетинга и рекламы — 432,5 миллиарда рублей (+24%), инфраструктуры и связи — 204,3 миллиарда рублей (+34%), цифрового контента — 153,4 миллиарда рублей (+24%).

Источник фото: РАЭК

По оценке РАЭК, серьезное влияние на отрасль оказали меры поддержки, принятые в 2021 и 2022 годах. Налоговыми льготами в 2021 году воспользовались более шести тысяч российских IT-компаний, а налоговые поступления превысили объем 2020 года не менее чем на 75 миллиардов рублей.

Почти 80% страны в Сети

Согласно данным Mediascope, аудитория Рунета в апреле 2022 года составила 97,5 миллиона человек, что составляет 79,9% населения России. Каждый день в Сеть заходят 94 миллиона человек.

Самым популярным устройством остается смартфон. Мобильный доступ используют 73,8% населения России — 90,2 миллиона человек.

Основные мессенджеры 2021 года — WhatsApp, Telegram, «ВКонтакте» и Viber. В марте 2022 года по доле трафика всех обошел Telegram.

Соцсеть «ВКонтакте», которая и прежде с большим опережением лидировала по количеству сообщений, в марте 2022 года стала первой и по числу активных авторов. Раньше «ВКонтакте» уступала только Instagram*, где число авторов сократилось до 1,1 миллиона, а во «ВКонтакте» их стало 3,9 миллиона, согласно данным Brand Analytics.

Апрельский опрос РАЭК подтвердил миграцию на российские площадки, но вместе с тем показал, что россияне не спешат полностью уходить из зарубежных соцсетей, чтобы не потерять контакты.

Рекламные тренды

Аналитики РАЭК отметили несколько трендов в интернет-рекламе и маркетинге в 2021 году. В частности, это новые требования к приватности, а также переход к техникам, ориентированным на защиту пользователей. Кроме того, для эффективности рекламных кампаний применяли технологии искусственного интеллекта. А новой площадкой для рекламы стали метавселенные.

Заметную роль на рекламном рынке играли сервисы Google, включая YouTube, ресурсы Meta**, а также TikTok и Criteo. Рекламодатели активно продвигали проекты на зарубежных площадках до марта 2022 года, когда их использование ограничили или прекратили. Альтернативами стали российские площадки «Яндекс.Директ» и MyTarge, соцсети, а также Telegram, где еще в 2021 году рекламы стало вдвое больше.

Основной статьей расходов на рекламу становятся блогеры. По подсчетам Ассоциации развития интерактивной рекламы, в 2021 году у трети рекламодателей в России на influence-маркетинг уходило от 25 до 50% рекламного бюджета. По данным опроса агентств TWIGA, большинство (78%) российских инфлюенсеров выразили уверенность, что блокировка зарубежных соцсетей, которые раньше являлись для них основными каналами размещения, существенно скажется на их деятельности. При этом 69% заявили, что собираются активнее использовать российские площадки, в том числе «ВКонтакте» и «Яндекс.Дзен».

Онлайн-шоппинг стал обыденным

В российской торговле растет доля онлайна. Многие исследования отображают этот тренд. Онлайн-покупки уже стали для россиян повседневностью. Большую долю рынка занимают маркетплейсы.

Лидерами продаж остаются бытовая техника, электроника, одежда и обувь. А по росту продаж лидируют продукты питания и повседневные товары. Развивается экспресс-доставка.

В интернете облачно

Согласно данным Минцифры, объем информации, переданной через интернет, в России в 2021 году составил 107,7 миллиарда гигабайт, что на 127,3% превысило трафик по сравнению с 2020 годом.

Сохраняется высокий спрос на облачные сервисы, появляются новые, развивается и государственная облачная инфраструктура.

Доменная зона .ru преодолела отметку в пять миллионов зарегистрированных доменов.

Средняя скорость мобильного интернета в 2021 году незначительно снизилась. Speedtest Global Index показал снижение на 0,1 мегабита в секунду, а по замерам TelecomDaily — на 0,6 мегабита в секунду.

Ряд провайдеров повысили цены до 10%.

Цифровой контент

Аналитики отметили рост инвестиций в оригинальный контент и сделки с видеосервисами. Заметную роль на рынке начали играть операторские сервисы.

Рынок онлайн-видео в 2021 году показал рост на 60% (31,1 миллиарда рублей), онлайн-музыки — на 40% (11,8 миллиарда рублей), онлайн-игр — на 10% (99,2 миллиарда рублей), книг — на 34% (11,3 миллиарда рублей).

Примечательно, что самым «пиратизированным» в сегменте стал рынок цифровых книг.

На рынке онлайн-музыки по-прежнему лидируют стриминговые сервисы. Самым популярным в 2021 году стала «Яндекс.Музыка», которую выбрали 59% слушателей, согласно данным Deloitte Россия. В пятерку также вошли Spotify, Boom, YouTube Music и Apple Music. Регулярно слушают музыку онлайн 54% россиян. По прогнозам MIDiA Research, в 2021 году «Яндекс.Музыка» по числу пользователей может ворваться в десятку музыкальных сервисов мира.

Также среди трендов 2021 года отметили усиление регулирования онлайн-кинотеатров.

Хакеры атакуют

Ущерб от киберпреступлений в 2021 году в России, по оценке RTM Group, составил 150 миллиардов рублей. А по подсчетам Positive Technologies, потери экономики России от действий хакеров достигли шести триллионов рублей.

Главными объектами кибератак, по данным Positive Technologies, стали авиакосмическая отрасль (31%), госкомпании (23%), IT-компании (23%), предприятия ВПК (15%) и ТЭК (8%). Кибератаки имеют целевой характер в 75% случаев.

Основными мотивам киберпреступников являются кража конфиденциальных данных и нарушение работы компаний.

Вместе с тем растут затраты на кибербезопасность. По оценке «Ростелеком-Солар», в 2021 году в целом они оставили 98,7 миллиарда рублей, что на 8% превысило расходы предыдущего года. Основным драйвером роста стал госсектор, но бизнес тоже увеличил расходы на информационную безопасность. По данным «Лаборатории Касперского», для 51% крупных компаний вложения в кибербезопасность входят в тройку главных приоритетов.

Дефицит специалистов

По данным РАЭК, в прошлом году в России работало около трех миллионов IТ-специалистов. Дефицит кадров при этом составил порядка миллиона человек. Весной 2022 года ситуация обострилась из-за волны релокации за рубеж. По данным «Хабр Карьера», каждый третий российский айтишник в марте искал работу в другой стране.

Число вакансий в IT-сфере к концу марта сократилось на 25%, в то же время число резюме выросло на 15%, согласно данным HeadHunter. Разработчик систем искусственного интеллекта — самая дефицитная специальность. Конкуренция на вакансии в сфере разработки ИИ в начале года составляла менее двух человек на место, а в целом по IT-отрасли — три человека на место.

Спросом пользуются и специалисты в области информационной безопасности. В 2021 году вакансий в ИБ стало на 47% больше.

Что ждет Рунет в 2022 году

За свою историю российский интернет пережил несколько крупных кризисов. Но за спадом всегда следовало восстановление темпов роста. Эти кризисы стали для интернет-отрасли своего рода «прививками», которые раз за разом укрепляют ее иммунитет, отметил директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

В 2022 году российской интернет-экономике предстоит вновь противостоять новым вызовам. Аналитики РАЭК не сомневаются, что и эта кризисная ситуация будет преодолена, учитывая наличие сильных игроков и эффективный диалог отрасли с государством, а также принятые меры поддержки.

Наиболее серьезные последствия ожидают рынок интернет-рекламы, которому РАЭК прогнозирует падение на 50% по сравнению с 2021 годом.

А в сегменте цифрового контента, в частности на рынке онлайн-видео, ожидается падение на уровне 60%. Здесь аналитики отметили такие факторы, как уход Nеtfliх, Spotify и других сервисов, сложности с оплатой подписок на зарубежных платформах, отказ крупнейших киностудий показывать новые фильмы в России, сокращение доступа к игровому контенту и удаление каталогов музыкантов.

Аналитики опасаются существенного роста потребления пиратского контента. Трафик на торрент-трекерах в начале марта 2022 года вырос на 21%. Россияне скачивают контент, который стал недоступен в связи с уходом игроков.

Рост сегмента электронной коммерции немного замедлится и составит около 15%. Инфраструктурный сегмент, по прогнозам РАЭК, по итогам 2022 года вырастет на 17%.

* Instagram — социальная сеть, принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.

** Metа — корпорация, признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.