Российский интернет-форум пройдет в Подмосковье с 19 по 22 мая

Участники российского интернет-форума (РИФ) соберутся на 25-й съезд в Московской области. В этом году в честь юбилейной даты организаторы увеличили количество дней мероприятия и расширили программу. Кроме дискуссий на РИФ пройдут выставки, квесты, конкурсы для участников и музыкальная программа.

В список основных тем предстоящего форума включили: трансформацию искусственного интеллекта, взаимодействие технологии и людей, о работе брендов с блогерами-«зумерами», Digital-аудио — следующий шаг развития интернета, управление digital-продуктом.

С докладами выступят представители крупнейших компаний: «Яндекс», Альфабанк, AliExpress, Spotify, Mail.ru, «ВКонтакте», «Газпром Медиа», МТС, «Билайн», Rassvet. Digital, Rambler. Group. Они расскажут об управлении digital-продуктом, трендах таргетированной рекламы, ecom трендах, продуктовой разработке цифровых продуктов, digital-аудио, GR, data-решениях в martech-стратегиях и PR.

Форум традиционно откроется главной аналитической панелью, где представят самые актуальные данные экономики Рунета.

Кроме того, в рамках форума участники пообщаются с представителями профильных министерств и ведомств. Для эффективного диалога отрасли с властью в ходе РИФ 2021 предусмотрено несколько различных форматов: Закрытая встреча с GR-Клубом РАЭК (19 мая, «нулевой вечер»), Открытие РИФ 2021 — «Рунет сегодня» (20 мая, утро), Главная GR-панель РИФа (20 мая, день — сразу после Открытия), Тематические круглые столы и панели (20−21 мая — с утра до вечера, 5 залов), «IT-суббота без галстуков» — итоги РИФа в ходе делового завтрака (22 мая, утро-день).

«РИФ — это ключевое отраслевое мероприятие, которое собирает активное Рунет коммьюнити уже 25 лет подряд. В этом году ключевой особенностью форума станет расширенная программа: мы укрупняем фестивальную и нетворкинг-составляющие, а ключевым требованием к докладам, которые прозвучат на форуме, станет их эксклюзивность. Мы уверены, РИФ в этом году станет для участников особенным — все мы соскучились по офлайн-мероприятиям, живому общению, диалогу отрасли и государства в режиме реального времени. На РИФ 2021 мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы РИФ стал площадкой, где будут заданы пути развития Рунета как минимум на ближайший год», — заявил директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

Организатор РИФ — Ассоциация Электронных Коммуникаций (РАЭК). Мероприятие проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, ведущих игроков российской интернет-отрасли, представителей отраслей цифровой экономики и смежных отраслей.

Организатор РИФ — Ассоциация Электронных Коммуникаций (РАЭК). Поддержку оказывают «Яндекс», «Лаборатория Касперского», Координационный центр доменов.Ru/.РФ, RU-CENTER, Skillbox, MediaScope, «Джино», Kokoc Group, SberCloud и другие ведущие интернет-игроки, работающие на российском рынке, а также многие представители отрасли цифровой экономики и смежных отраслей. Зарегистрироваться на форум можно на сайте РИФ.