Российский и японский спутники чуть не столкнулись на орбите

Российский спутник «Канопус-В» № 5 и японский аппарат ASNARO избежали столкновения при сближении на орбите. Спутники прошли примерно в 200 метрах друг от друга, рассказали в Роскосмосе. Об этом сообщил ТАСС.

Российский и японский спутники прошли в 200 метрах друг от друга примерно в 04:00 по московскому времени. Во время сближения обошлось без происшествий. После этого их траектории полета благополучно разошлись, сообщили в Роскосмосе.

Россия запустила спутник дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» № 5 в декабре 2018 года, старт состоялся с космодрома Байконур. Японский исследовательский аппарат ASNARO вывели на орбиту в ноябре 2014 года, запуск был произведен на ракете-носителе «Днепр» с базы Ясный в Оренбургской области.

В ЦНИИмаш, входящем в Роскосмос, сообщали, что на орбите ежедневно фиксируют по 10 опасных сближений российских спутников с другими космическими объектами.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее поздравил Китай с успешной посадкой аппарата «Тяньвэнь-1» на поверхность Марса.