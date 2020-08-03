Российский электромобиль могут выпустить в конце 2020 года

Первый российский электромобиль Zetta хотят презентовать уже в конце этого года. Производить его собираются в Тольятти. Такое заявление сделал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

В интервью ТАСС он отметил, что эпидемия коронавируса немного сдвинула планы по завершению проекта.

«Надеюсь, все сертификационные процедуры до конца года должны быть завершены и в конце года коллеги должны стартовать уже с серийным продуктом», — сказал Мантуров.

Министр добавил, что создателям понадобились инвестиции в размере 100 миллионов рублей. Вопрос о выделении дополнительных средств в конце августа рассмотрит экспертный совет Фонда развития промышленности. Глава ведомства не исключил, что в будущем возможен экспорт Zetta.

Ранее Мантуров заявлял, что серийный выпуск электромобилей должен был состояться в первом квартале 2020 года.

Тем временем в Подмосковье подготовили 189 электрозарядных станций для таких машин. Они появились в 22 округах.

«В рамках проекта планируется установка еще минимум 40 зарядных станций для транспорта нового поколения. В перспективе электрозарядная инфраструктура Подмосковья будет состоять из 254 объектов ЭЗС», — рассказал министр энергетики региона Александр Самарин.