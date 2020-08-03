Российский электромобиль могут выпустить в конце 2020 года
В интервью ТАСС он отметил, что эпидемия коронавируса немного сдвинула планы по завершению проекта.
«Надеюсь, все сертификационные процедуры до конца года должны быть завершены и в конце года коллеги должны стартовать уже с серийным продуктом», — сказал Мантуров.
Министр добавил, что создателям понадобились инвестиции в размере 100 миллионов рублей. Вопрос о выделении дополнительных средств в конце августа рассмотрит экспертный совет Фонда развития промышленности. Глава ведомства не исключил, что в будущем возможен экспорт Zetta.
Ранее Мантуров заявлял, что серийный выпуск электромобилей должен был состояться в первом квартале 2020 года.
Тем временем в Подмосковье подготовили 189 электрозарядных станций для таких машин. Они появились в 22 округах.
«В рамках проекта планируется установка еще минимум 40 зарядных станций для транспорта нового поколения. В перспективе электрозарядная инфраструктура Подмосковья будет состоять из 254 объектов ЭЗС», — рассказал министр энергетики региона Александр Самарин.