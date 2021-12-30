Российский десант пролучил новейшие машины управления артогнем

Новейшие машины управления артиллерийским огнем «Завет-Д» приняло на снабжение для Воздушно-десантных войск (ВДВ) министерство обороны РФ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

Ранее в Минобороны сообщали, что с 2019 года «Завет» должен был начать поступать в войска на испытания.

«Машина успешно прошла войсковые испытания и Минобороны приняло комплекс на снабжение», — рассказал источник.

По словам собеседника агентства, в настоящее время прорабатывается вопрос о заключении контракта на первую партию. В случае успеха серийное производство начнется в 2022 году. Предполагается закрыть потребности ВДВ в данном виде техники в короткие сроки.

Комплекс «Завет-Д» разработан в Пензе на предприятии «Рубин» входящего в Ростех холдинга «Росэлектроника». Предполагается, что он заменит использующийся в настоящее время передвижной пункт разведки и управления огнем артиллерии «Реостат».

Машин способна обнаруживать и распознавать в том числе замаскированные цели. Также предполагается, что комплекс будет способен обеспечить новый уровень взаимодействия с беспилотными аппаратами разных классов.