Технологии 14 февраля 2024, 16:38 Российский чат-бот GigaChat сдал экзамен на врача и получил четверку Нейросеть Сбера GigaChat сдала экзамен на врача перед комиссией из профессоров РИА «Новости»

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Комиссия из профессоров Института медицинского образования НМИЦ имени Алмазова приняла экзамен у разработанного Сбером чат-бота GigaChat по направлению подготовки «Лечебное дело». Как сообщила пресс-служба компании, нейросеть получила итоговую оценку «хорошо».

Экзамен проходил по всем правилам. Билет содержал три вопроса, которые касались терапии, хирургии, а также акушерства и гинекологии. Для успешного прохождения испытания чат-бот ответил на дополнительные вопросы комиссии по составлению плана лечения, дополнительных обследований и предварительного диагноза. Во время тестирования из 100 вопросов GigaChat правильно ответил на 82.

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В отличие от обычных студентов, которые сдают экзамен после шести лет обучения в медицинском вузе, нейросеть освоила необходимые знания за шесть месяцев.

Директор Центра института здоровья Сбербанка Сергей Жданов подчеркнул, что GigaChat развивается очень быстро, осваивая все новые и новые области знаний.

«В перспективе модель может стать основой для создания помощника врача и пациента, обеспечить новые условия для заботы и знания о своем здоровье для каждого человека и стать существенным подспорьем для клинициста в его повседневной практике», — добавил он.

Президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто отметил, что ее члены остались «удовлетворены текущими результатами» чат-бота, «обучение модели продолжится».

Полностью заменить врача GigaChat не способен, и все предлагаемые рекомендации требуют проверки специалистами.

Нейросети уже стали хорошими помощниками для врачей Московской области. В прошлом году они помогли специалистам в чтении рентгеновских снимков и заполнении медицинских карт.

Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев отметил, что современные технологии в сфере медицины прочно вошли в обиход. В качестве примера он привел личные кабинеты пациентов, сервисы онлайн-записи на прием и голосовых помощников на горячих линиях.