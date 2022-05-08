Российский бизнес переходит на отечественные автомобили

Российские компании начали закупать отечественные автомобили при обновлении автопарка. Иностранные машины сильно подорожали и проигрывают российским в доступности, сообщила газета «Известия».

Стоимость иномарок выросла в несколько раз, и в лизинг за пять лет их стоимость не окупается, а производители отказываются поставлять автомобили даже по ранее заключенным договорам, рассказали представители бизнеса.

Некоторые компании увеличили закупку отечественных машин вдвое по сравнению с прошлым годом. Это связано с невысокой закупочной стоимостью российских автомобилей и доступностью обслуживания.

«Мы закупили автомобили „УАЗ Профи“, Lada Largus, „Газель NEXT“. Впечатления хорошие от первого периода работы на этих авто — машины нормально ездят, хорошо работает охлаждение, что особенно важно для мясной продукции», — заметил директор мясоперерабатывающего комбината.

На счет перспектив захода на российский рынок китайского автопрома высказался координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов. Он отметил, что доля производителей КНР на отечественном рынке невелика, к тому же есть вероятность, что могут возникнуть проблемы с поставками деталей.