Российский авиалайнер МС-21-300 впервые совершил тренировочный полет

Первый тренировочный полет авиалайнера МС-21-300 состоялся в России в рамках контрольных испытаний. Он завершился успешно приземлением в Иркутске. Об этом сообщила в своем Instagram пресс-служба принимающего аэропорта.

«Авиалайнер вылетел из аэропорта Жуковский и, преодолев более четырех тысяч километров, приземлился в Иркутске», — сказано в сообщении.

Пилоты испытали работы двигателей, функциональных систем и другого оборудования.

МС-21 — это среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения, за проект отвечает ПАО «Корпорация „Иркут“», которое входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Конструкторы разрабатывают сразу две версии лайнера — МС-21-200 на 132–165 посадочных мест и МС-21-300 на 163–211 посадочных мест.

МС-21-300 в конце ноября перевели из цеха сборки в летно-испытательное подразделение. Сертификация планируют завершить до конца этого года, а уже в 2022-м авиалайнер могут запустить в серию. На этих самолетах, как ожидается, будет летать авиакомпания «Россия», которая входит в группу «Аэрофлот».