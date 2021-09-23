Российский аналог TikTok запустят в конце осени

В России запустят платформу для видеоконтента с вертикальным форматом, как у популярной соцсети TikTok. Об этом рассказал глава холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров, сообщило РИА «Новости».

Новую платформу представят в конце осени, сказал Жаров. Он отметил, что формат коротких вертикальных видео в последнее время является одним из самых популярных. Такой контент потребляют 87% пользователей смартфонов, указал глава «Газпром-медиа».

«Такая платформа у нас появится в конце ноября — начале декабря. Я думаю, это всем будет интересно», — заявил он, выступая на Национальном рекламном форуме.

Жаров уже говорил о планах по открытию такой платформы в конце августа. Тогда он также рассказал о развитии видеохостинга Rutube. Глава «Газпром-медиа» говорил, что его ежемесячная аудитория уже превысила отметку в 20 миллионов пользователей.

Роскомнадзор между тем начал формировать реестр социальных сетей в России. RT писал, что в него уже включили «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, TikTok, YouTube и Likee.