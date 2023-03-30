Технологии 30 марта 2023, 11:21 Российский аналог IMAX решили назвать «Космакс» «Ведомости»: в России создали аналог технологии IMAX под названием «Космакс» Unsplash

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Российский кинопрокатчик «Централ партнершип» разработал широкоформатную кинематографическую систему «Космакс» для показа фильмов с максимально четким изображением и глубоким звуком. Она заменит ушедший из страны IMAX, сообщили «Ведомости».

Гендиректор компании Вадим Верещагин сказал, что «Космакс» позволит выводить на экран максимально четкое и насыщенное изображение с глубоким и детализированным звуком. Первым с использованием этой технологии покажут фильм «Вызов» о полете хирурга на МКС. Разработчики подали заявку на получение патента и ждут завершения процедуры.

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Издание назвало «Космакс» отечественным аналогом системы IMAX, которую внедрили в 2003 году и к 2022 году использовали в 54 кинотеатрах. Одноименная канадская фирма ушла с российского рынка в июне 2022 года.

Российские кинотеатры решили оспорить запрет на показ отечественных фильмов на оборудовании IMAX. О подготовке обращения в суд ранее заявлял гендиректор объединенной сети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.