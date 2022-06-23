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    23 июня 2022, 19:24

    Российских владельцев гаджетов Apple отправили для ремонта за границу

    Аналитик Муртазин: добиться ремонта гаджетов Apple можно через суд или за границей

    Анатолий Минкин, Василиса Андреева

    Нехватка запчастей для гаджетов Apple в России привела к тому, что многие официальные сервисные центры отказывают владельцам в ремонте. Как объяснил «360» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, отремонтировать технику можно за границей, а после через суд требовать компенсацию от российского сервисного центра.

    Российских владельцев гаджетов Apple отправили для ремонта за границу

    Он напомнил, закон предусматривает два года гарантийного обслуживания любой техники. Но так как компания Apple прекратила бизнес в России, то до нее не достучаться. Кроме того, добиться ремонта по гарантии сейчас достаточно сложно. Доказать, что гаджет не работает по вине производителя, сейчас практически нереально. Но выход из ситуации есть.

    «Если у ноутбука Apple сломался экран — это явно заводской брак. Раньше меняли быстро, это достаточно дорогостоящий ремонт, который компания оплачивала сама. Сейчас 100% отказов. Но если вы возьмете этот ноутбук и отвезете его в Стамбул или Казахстан, там его отремонтируют по гарантии. А после возвращения можно подавать в суд на сервисный центр, который вам отказал, и требовать возмещения денег за поездку», — пояснил Муртазин.

    Он подчеркнул, что это путь непростой, но другого сейчас просто не существует. По мнению аналитика, параллельный импорт может помочь с поставками в Россию комплектующих. Но проблема заключается в том, что некоторый ремонт гаджетов могут проводить только авторизованные американской компанией центры. Поэтому в ряде случаев это тоже не поможет.