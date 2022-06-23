Российских владельцев гаджетов Apple отправили для ремонта за границу

Нехватка запчастей для гаджетов Apple в России привела к тому, что многие официальные сервисные центры отказывают владельцам в ремонте. Как объяснил «360» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, отремонтировать технику можно за границей, а после через суд требовать компенсацию от российского сервисного центра.

Он напомнил, закон предусматривает два года гарантийного обслуживания любой техники. Но так как компания Apple прекратила бизнес в России, то до нее не достучаться. Кроме того, добиться ремонта по гарантии сейчас достаточно сложно. Доказать, что гаджет не работает по вине производителя, сейчас практически нереально. Но выход из ситуации есть.

«Если у ноутбука Apple сломался экран — это явно заводской брак. Раньше меняли быстро, это достаточно дорогостоящий ремонт, который компания оплачивала сама. Сейчас 100% отказов. Но если вы возьмете этот ноутбук и отвезете его в Стамбул или Казахстан, там его отремонтируют по гарантии. А после возвращения можно подавать в суд на сервисный центр, который вам отказал, и требовать возмещения денег за поездку», — пояснил Муртазин.

Он подчеркнул, что это путь непростой, но другого сейчас просто не существует. По мнению аналитика, параллельный импорт может помочь с поставками в Россию комплектующих. Но проблема заключается в том, что некоторый ремонт гаджетов могут проводить только авторизованные американской компанией центры. Поэтому в ряде случаев это тоже не поможет.