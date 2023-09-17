Технологии 17 сентября 2023, 19:01 Российских блогеров предупредили, что у них нет будущего на YouTube Депутат Горелкин: у российских контентмейкеров не будет будущего на YouTube Unsplash

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Блокировка YouTube в России принесет больше вреда, чем пользы. Но у российских контентмейкеров, публикующих материалы на видеохостинге, нет будущего. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в Telegram-канале.

Он указал, что стоит заняться разработкой российских альтернатив YouTube, вместо того чтобы просто блокировать площадку. Парламентарий подчеркнул, что видеохостинг не переставал быть враждебной площадкой, осознанно нарушающей законодательство России.

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«Нет гарантии, что завтра она не начнет проводить более агрессивную политику по распространению противоправных роликов», — указал Горелкин.

Ранее он заявлял, что YouTube невозможно заблокировать в России по техническим причинам. В этой связи депутат предложил одновременно публиковать ролики в YouTube, «Дзен» и VK, а после постепенно переходить на две последние площадки.