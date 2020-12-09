Российские блогеры озвучили Cyberpunk 2077. Герои заговорят голосами Ивлеевой и Гудкова

Российские локализаторы игры Cyberpunk 2077 показали трейлер об озвучке персонажей. Некоторые герои в российской версии заговорят голосами известных блогеров и артистов: Данилы Поперечного, Анастасии Ивлеевой, Александра Гудкова, Элджея и Нины Кравиц.

«Кого только не встретишь в Найт-Сити! Анастасия Ивлеева, Данила Поперечный, Нина Кравиц и Александр Гудков представляют своих персонажей в Cyberpunk 2077», — сказано в описании под трейлером игры.

Игроки Cyberpunk 2077 во время прохождения услышат голос Всеволода Кузнецова, который озвучил ведущего радио Стэнли. Его знают по озвучке Геральта из третьего «Ведьмака». Кравиц исполнила в игре роль самой себя, а Ивлеева озвучила Карину Ли. Фиксер Сойер заговорит в игре голосом блогера Данилы Поперечного. Гудков же для себя выбрал пистолет «Скиппи».

Причем выбор голосов в Сети оценили не все. Многие россияне указали, что озвучивать игры должны профессионалы, а блогеров выбрали за звездность — и это может повлиять на качество дубляжа.

Мужскую и женскую версии главного героя игры озвучили актеры дубляжа Егор Васильев и Юлия Горохова. Джонни Сильверхенда, внешность которому дал Киану Ривз, озвучил Илья Бледный — он известен как голос Ньюта Саламандера в «Фантастических тварях» и Баки Барнса (Зимнего солдата) в фильмах по комиксам Marvel. А одного из главных женских персонажей — Джуди Альварес — в российской версии озвучила Ингрид Олеринская, которую многие знают по фильму «Неадекватные люди».

Ранее игроков Cyberpunk 2077 предупредили, что некоторые сцены могут вызвать эпилептические припадки. В свою очередь создатели пообещали поработать над этим вопросом. Cyberpunk 2077 выйдет на PS4, Xbox One и ПК 10 декабря. Эта игра стала лидером среди самых ожидаемых релизов 2020 года.