Российские журналисты рассказали о будущем телевидения

Советский, российский и американский журналист Владимир Познер вспомнил времена, когда в СССР еще не было телевидения. По его словам, «тогда многие американцы говорили, что за телевидением будущее, и это конец театру и даже, скорее всего, конец кино.

«Теперь вот говорят, что из-за интернета не будет телевидения. Есть любители делать такие предсказания. Я считаю, что и театр останется, и кино, и телевидение, и все они будут развиваться. Я думаю, что в будущем появятся такие технические возможности, которые позволят человеку не только смотреть телепрограммы и телесериалы, но и участвовать в них. Зрители смогут входить в то, что они смотрят по телевизору, чувствовать себя внутри сюжета. Возможно, в новых квартирах появятся целые стены-экраны», — отмели Познер.

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал российское телевидение самым содержательным в мире. Он считает, что ТВ будет постепенно сращиваться с интернетом, а в будущем предоставит «меню» зрителям.

«Но самое главное и принципиальное останется: в информационном телевидении корреспондент на месте отвечает своим лицом за то, о чем сообщает. Это самое ценное качество телевидения, и оно сохранится. Плюс, конечно, прямые трансляции с мест событий. Я думаю, что телевидение абсолютно неубиваемо, и ему в этом смысле ничего не угрожает. Как, впрочем, ничего не угрожает театру и кино. Да, появился интернет, и это прекрасно. Мир становится все более многогранным», — пояснил Киселев.

Киселев заявил, что те, кто не смотрит телевизор, знают мало.

«Они сидят в своих норках в интернете, а эти норки, к сожалению, ограничивают круг общения, поэтому они мало чего знают. Это все равно что не читать книг, не ходить в театр. И потом все эти Telegram-каналы — эта такая разрушительная история. Можно, конечно, почитать, но это всегда настолько ненадежный источник информации», — подчеркнул Киселев.

Телеведущий и продюсер Дмитрий Дибров заметил, что в будущем искусственный интеллект заменит журналиста в «беспристрастной оценке чего-либо».

«А вот если речь идет об эмоциональной журналистике, что является основой публицистики, то нет. Здесь вопрос интуиции, а до нее искусственному интеллекту еще идти и идти, каким бы он ни был. Иными словами, в ближайшие годы человеческие мозги останутся главным в профессии журналиста», — уточнил Дибров.