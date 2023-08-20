Технологии 20 августа 2023, 17:04 Российские военврачи разработали устройство для извлечения осколков из мозга без хирургов Медики на «Армии-2023» представили разработку, извлекающую осколки из головы РИА «Новости»

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На форуме «Армия-2023» врачи Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко (ГВКГ) представили электромагнитное устройство, помогающее извлекать металлические осколки из мозга без хирургического вмешательства. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Устройство разработали вместе со специалистами Самарского государственного медуниверситета.

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Основой изделия стала система хирургической навигации, использующая технологии дополненной реальности «Автоплан». Она с высокой точностью определяет расположение металлических осколков в тканях головного мозга. Для этого нужно загрузить компьютерную и магнитно-резонансную томографии пациента с его трехмерной моделью головы.

Электромагнитная разработка сможет обнаруживать инородные металлические тела и извлекать их из мозга без использования медицинских инструментов.

«Влияние человеческого фактора в процессе извлечения осколков практически сведено к нулю, что кратно снижает последствия хирургической травмы», — указали в ведомстве.

В госпитале имени Бурденко началась апробация образца устройства во время лечения раненых участников СВО.

Ранее российские киберинженеры разработали коленный модуль с электроуправлением. Устройство управляется компьютером. Оно способно поставить на ноги человека с ампутацией и вернуть его к активной жизни.