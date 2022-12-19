Технологии 19 декабря 2022, 09:54 Российские власти задумались о создании аналога Electronic Arts «Коммерсант»: власти РФ обсуждают план поддержки игровой индустрии на $50 млрд РИА «Новости»

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Правительство России обсуждает создание отечественного разработчика компьютерных игр. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на материалы к совещанию по мерам поддержки видеоигровой индустрии, которое состоялось в Минцифры в середине декабря.

На создание американского аналога издателя видеоигр может потребоваться до 50 миллиардов долларов. Речь идет о разработке федерального проекта «Игровая индустрия будущего». Вначале намечено учредить новую структуру «Росгейм», которая возьмет на себя восстановление отрасли и поддержку самых перспективных проектов. В перспективе она будет стремиться вывести Россию в топ-20 стран — разработчиков игр.

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По данным источника издания, наметили также учредить русский вариант Electronic Arts, который возьмет на себя выпуск высококлассных российских игр.

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В октябре издатель Electronic Arts сообщил о разработке The Sims 5. Компьютерная игра в жанре «симулятор жизни» получит легкий ребут.