Российские власти выбрали 10 сервисов для предустановки на Smart TV

Президиум правительственной комиссии по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента определил десять сервисов для обязательной предустановки на телевизоры с поддержкой Smart TV с 1 апреля 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе Минцифры РФ.

В десятку вошли «Кинопоиск», Start, More.tv, Wink, Ivi, Okko, Premier, «Первый», НТВ, «Смотрим». Всего было подано 28 заявок, сообщил ТАСС.

Сервисы оценивали по трем критериям: популярность, государственное участие в структуре собственности владельца сервиса и наличие российского аудиовизуального контента собственного производства и/или сделанного на заказ.

Президиум и состав правительственной комиссии по развитию производства и распространения аудиовизуального контента появился по распоряжению правительства в декабре 2020 года.

В состав президиума входят вице-премьер Дмитрий Чернышенко, первый замруководителя администрации президента Алексей Громов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, замруководителя аппарата правительства Леонид Левин, пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков, а также глава Минцифры Максут Шадаев и руководитель Роскомнадзора Андрей Липов.

В правительственной комиссии оказались представители федеральных телеканалов, медиа, отраслевых ассоциаций, операторов связи и интернет-компаний.