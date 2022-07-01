Российские ученые создали устройство, гарантирующее защиту от хакеров
«Известия»: в России создали компьютер, который невозможно заразить вирусам
Российские ученые создали компьютер, который невозможно заразить вирусами. Он состоит всего из одной платы, но обладает широким функционалом. Об этом сообщили «Известия».
Уникальный компьютер разработали разработали ученые Московского физико-технического института (МФТИ). Новинку назвали m-TrusT. Новое устройство предполагается применять для защиты от проникновения хакеров в системы критической информационной инфраструктуры (КИИ) — от банкоматов до терминалов управления АЭС.
Суть заключается в том, что при включении устройства машина может только считывать, но не сохранять информацию. Так как функция записи недоступна, вирусы в принципе не могут проникнуть в память m-TrusT, что делает его практически неуязвимым.
«Сначала мы должны убрать возможность записи у компьютера. Тогда единственное, что он может делать, — проверять сам себя: не появились ли вирусы, не подменили ли что-нибудь, не было ли вторжений. Когда он проверил и убедился, что все хорошо, он добавляет функцию, которую мы отключаем на первом этапе, и вновь становится универсальной вычислительной машиной», — рассказал заведующий кафедрой защиты информации МФТИ Валерий Конявский.
В Минцифры заявили, что заинтересованы в подобных разработках. Что касается экспертов, то их мнения разделились. Одни считают, что разработчикам удалось найти эффективное решение для защиты от кибератак, другие сомневаются в способности устройства уберечь сразу ото всех видов хакерских взломов.