Российские ученые создали уникальный гаджет для контроля приема лекарств

Российские ученые создали уникальный гаджет для облегчения контроля приема лекарств и витаминов. Устройство включает в себя несколько цилиндров для пилюль, написал сайт RT.

В них можно загрузить лекарства на две недели или месяц вперед. В гаджете настраивается дозировка и выставляется время приема. Прибор синхронизируется с приложением на смартфоне, через которое настраиваются параметры, сообщил сайт «Экономика сегодня».

Устройство напоминает пользователю о времени приема таблеток, отправляя сообщения на его телефон. Датчики контролируют, чтобы лекарство было выпито. Если этого не происходит, приложение продолжает присылать напоминания.

В настоящий момент доступна 3D-модель гаджета. Специалисты начали разрабатывать мобильное приложение. Прибор разработали в рамках проекта Pills Help, принадлежащего участникам интенсива «Архипелаг 2121», ученым Новосибирского государственного университета экономики и управления.

Ранее ученые запустили бесплатное приложение для смартфонов Happiness Project. Пользователи могут попробовать себя в одной из четырех игр и узнать об исследовании человеческого счастья.