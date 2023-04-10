Технологии 10 апреля 2023, 09:41 Российские ученые создали уникальное устройство для медиков РИА «Новости»: ученые в России создали уникальный пистолет для сшивания ран НИТУ МИСИС

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Российские ученые из НИТУ МИСИС разработали специальное устройство для медиков, сшивающее рваные раны биополимерами. Об этом написало РИА «Новости».

Устройство назвали «тканевой пистолет». Он позволит врачам запускать регенеративные процессы при ранениях легкой и средней тяжести, а также останавливать кровотечения.

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Разработка создает благоприятные условия для ускоренного заживления и предотвращает попадание в рану инфекций.

Перед началом работы пистолет заряжают медицинскими препаратами, биополимерами и сшивающим агентом.

«После нажатия на курок ультразвуковая система практически моментально собирает необходимые компоненты, формируя собой биоматериал, способный ускорять регенерацию ткани и останавливать кровотечение», — объяснил действие прибора инженер Тимур Айдемир.

Также он отметил, что российский образец, в отличие от иностранных аналогов, является полностью автономным. Через USB-порт встроенные аккумуляторные батареи можно подзаряжать.