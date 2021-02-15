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    15 февраля 2021, 10:39

    Российские ученые создали ткань для зарядки гаджетов от тепла тела

    Андрей Иванов

    Ученые Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» создали электрохимическую ячейку на основе углеродной ткани. Она может накапливать электричество от тепла тела и заряжать гаджеты. Результаты исследования опубликовал международный научный журнал Sustainability.

    Российские ученые создали ткань для зарядки гаджетов от тепла тела

    «Наша работа посвящена повышению эффективности термоэлектрохимических ячеек на основе электродов из углеродного волокна и окислительно-восстановительного электролита на основе <…> ферроцианида калия. Мы изучили, как модификация поверхности электрода из углеродного волокна влияет на выходную мощность и параметры термоэлектрохимической ячейки», — приводит издание слова ведущего эксперта кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ «МИСиС» Игоря Бурмистрова.

    Такие ячейки могут преобразовывать попутное тепло в электроэнергию. В будущем они смогут заряжать гаджеты от тепла тела, а автомобильные аккумуляторы — от тепла выхлопных газов.

    По данным ученых, у существующих образцов ячеек низкая выходная мощность. Исследователи выяснили, что ее можно повысить, если обработать поверхности электродов титаном и оксидом титана. Это позволит снизить внутреннее сопротивление в три раза. Модифицированная недорогим способом ячейка обеспечивает КПД в 1,37%.