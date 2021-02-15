Российские ученые создали ткань для зарядки гаджетов от тепла тела

Ученые Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» создали электрохимическую ячейку на основе углеродной ткани. Она может накапливать электричество от тепла тела и заряжать гаджеты. Результаты исследования опубликовал международный научный журнал Sustainability.

«Наша работа посвящена повышению эффективности термоэлектрохимических ячеек на основе электродов из углеродного волокна и окислительно-восстановительного электролита на основе <…> ферроцианида калия. Мы изучили, как модификация поверхности электрода из углеродного волокна влияет на выходную мощность и параметры термоэлектрохимической ячейки», — приводит издание слова ведущего эксперта кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ «МИСиС» Игоря Бурмистрова.

Такие ячейки могут преобразовывать попутное тепло в электроэнергию. В будущем они смогут заряжать гаджеты от тепла тела, а автомобильные аккумуляторы — от тепла выхлопных газов.

По данным ученых, у существующих образцов ячеек низкая выходная мощность. Исследователи выяснили, что ее можно повысить, если обработать поверхности электродов титаном и оксидом титана. Это позволит снизить внутреннее сопротивление в три раза. Модифицированная недорогим способом ячейка обеспечивает КПД в 1,37%.