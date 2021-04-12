Российские ученые создали самоочищающуюся ткань

Ученые из Петербургского университета промышленных технологий и дизайна создали самоочищающуюся ткань. Материя сама избавляется от загрязнений под солнцем и дождем, написало ИА Nation News.

Отмечается, что такое свойство ткань имеет благодаря нанесению спецпокрытия из наночастиц на основе различных оксидов металлов. Ее цена составит примерно 80 рублей за квадратный метр. По мнению специалистов, эта технология будет востребованной в производстве спортивной и специальной одежды.