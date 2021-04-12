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    12 апреля 2021, 16:23

    Российские ученые создали самоочищающуюся ткань

    Полина Петрова

    Ученые из Петербургского университета промышленных технологий и дизайна создали самоочищающуюся ткань. Материя сама избавляется от загрязнений под солнцем и дождем, написало ИА Nation News.

    Российские ученые создали самоочищающуюся ткань

    Отмечается, что такое свойство ткань имеет благодаря нанесению спецпокрытия из наночастиц на основе различных оксидов металлов. Ее цена составит примерно 80 рублей за квадратный метр. По мнению специалистов, эта технология будет востребованной в производстве спортивной и специальной одежды.