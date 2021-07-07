Российские ученые создали новую технологию биометрической идентификации

Российские ученые разработали новую технологию биометрической идентификации — по строению сети венозных сосудов на ладони. Рисунок сосудов индивидуален у каждого человека, поэтому его можно использовать для идентификации, как и отпечатки пальцев, написал RT.

Проект сканера ладони Palmjet представили специалисты екатеринбургской компании Biosmart. Разработчики пояснили, что рисунок венозных сосудов на ладони формируется у человека к 12 годам и не меняется на протяжении всей жизни.

Технологию специалисты предлагают использовать для доступа к банковским ячейкам, автомобилям и частным домам, а также в качестве пропуска в офисы, вокзалы, аэропорты и т.д.

Новое устройство сканирует ладонь в инфракрасном свете и считывает ее отпечаток.

«Гемоглобин в венах поглощает часть ИК-излучения, поэтому на отражении проявляется узор кровеносных сосудов. Математические алгоритмы преобразуют узор в цифровой код и упаковывают его в зашифрованный файл-шаблон размером всего четыре килобайта», — пояснили авторы.

Далее нейросеть ищет совпадение с шаблоном в базе данных. Весь процесс занимает не более половины секунды, утверждают разработчики.