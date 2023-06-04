Технологии 04 июня 2023, 01:30 Российские ученые создали инновационное крыло для беспилотников «Известия»: в МАИ создали инновационное крыло для беспилотников из ячеистых панелей РИА «Новости»

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Исследователи из Московского авиационного института (МАИ) представили ячеистые панели в качестве заполнителя для крыла беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила газета «Известия».

Инновационная система способствует прочности и жесткости конструкции, новую разработку могут применять в качестве связующей цепи в производстве трехслойных обшивок. Кроме того, ячеистые панели успешно создаются из листовых материалов посредством штамповки или формовки. Это минимизирует физический труд и сокращает сроки сборки аппарата.

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«Скорость изготовления — одно из главных достоинств технологии. Например, в лаборатории создание одной панели с помощью вакуумного формования заняло всего две минуты», — заявил соавтор разработки, научный сотрудник института № 1 «Авиационная техника» МАИ Андрей Колпаков в беседе с газетой.

По словам ученого, форма ячеек может видоизменяться в зависимости от требований и характеристик изготовляемого БПЛА. В расчетах грамотной структуры панелей специалистам помогает автоматизированный программный комплекс.

Как отметили в МАИ, авиаконструкторы запатентовали разработку и она уже готова к внедрению в массовое производство.

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