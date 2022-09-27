Российские ученые создали энергонезависимую опору для обеспечения связью федеральных трасс | 360°

Технологии 27 сентября 2022, 09:28 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Российские ученые создали энергонезависимую опору для обеспечения связью федеральных трасс НИИ Радио создал энергонезависимую опору для обеспечения связью федеральных трасс РИА «Новости»

Читать 360tv в

Энергонезависимую опору для телекоммуникационного оборудования создали ученые из ФГБУ «Научно-исследовательский институт Радио». Она имеет подземные аккумуляторы, солнечную батарею и ветрогенераторы. Это позволит обеспечить связью отдаленные районы и трассы, сообщил РБК.

Новую опору можно устанавливать в районах, где нет электросетей. Она сама будет питать телекоммуникационное оборудование за счет двух видов ветрогенераторов, солнечной батареи и аккумуляторов. Заряда последних хватит для 20 лет работы без обслуживания. При этом они будут незаметны — аккумуляторы предложили закапывать глубоко под землю.

Реклама

Ученые продумали несколько модификаций такой опоры с мощностью от 0,3 до 5 киловатт. Этого достаточно для работы базовой станции сотовой связи LTE (4G) или интернета вещей, тропосферной, радиорелейной станции и другого оборудования. Исполняющий обязанности гендиректора НИИ Радио Олег Иванов привел пример применения такой опоры — с ее помощью можно обеспечить непрерывное покрытие мобильной связью всей протяженности федеральных трасс.

Реклама

Опытный образец уже собрали и установили на полигоне в Балашихе. Разработчики готовы запустить массовое производство, когда поступит такой заказ. Они подсчитали, что установка опоры окупится за четыре или пять лет.

0 0 0 0 0 0