Российские ученые сделали приложение, чтобы экономить на электроэнергии

Ученые Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) создали приложение для получения прогноза почасовых цен на электроэнергию. Это изобретение позволит сэкономить до 10% платы за электричество.

Статья об исследовании появилась в сборнике International Russian Automation Conference (RusAutoCon).

В ней говорится, что приложение рассчитано на большой круг пользователей. Ведь при планировании расходов необходимо знать, как меняется цена на электричество. Однако уже существующие сервисы прогнозирования сложно освоить. Приложение ученых ЯГТУ функционирует на основе искусственного интеллекта, что существенно упрощает процесс использования.

В данных о ценах и энергопотреблении существуют скрытые закономерности. Важно учитывать дневные и вечерние пики, колебание спроса, сезонность. Данные закономерности имеют сложный характер. Они индивидуальные для каждого регионального рынка и потребителя.

«Методы искусственного интеллекта и машинного обучения позволяют выявить такие скрытые закономерности в данных и использовать их для прогнозирования», — сказал в комментарии РИА «Новости" соавтор статьи, доцент кафедры «Кибернетика» ЯГТУ Олег Марьясин.

С помощью приложения можно с высокой долей точности вычислить прогноз цены электричества в каждый час предстоящей недели, заявил автор статьи, советник при ректорате ЯГТУ Андрей Лукашов.

«Наше приложение с помощью технологий, на которых оно работает, может прогнозировать стоимость до наступления пиков и позволит сэкономить до 10% расходов. В общей сумме это составит 150 миллиардов рублей в год», — резюмировал он.

В дальнейшем ученые собираются расширить возможности и область применения приложения, а затем выпустить его на рынок.