Российские ученые разработали технологию бесперебойной связи с космонавтами | 360°

Технологии 20 октября 2022, 04:01 Российские ученые разработали технологию бесперебойной связи с космонавтами Специалисты МТУСИ разработали технологию бесперебойной связи с космонавтами РИА «Новости»

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Сотрудники Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) установили бесперебойную связь с экипажем космического корабля. Исследование опубликовано в журнале «Радиотехника и электроника».

Проблема потери связи существует давно. Проблема заключается в сбое коммуникационной системы, поскольку радиоволны не могут пройти сквозь плазму, которая образуется вокруг космического корабля при вхождении в атмосферу Земли.

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Начальник научно-исследовательского отдела МТУСИ Максим Терешонок рассказал, что ученые использовали на поверхности антенн диэлектрическое покрытие с метаматериалами.

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Новая разработка поможет сделать космические полеты более безопасными. В МТУСИ считают, что российская разработка превосходит западные решения, поскольку не нуждается в энергии.

Ранее Европейское космическое агентство обнародовало снимки «Столпов Творения» в туманности Орел. Это самые детальные фотографии газопылевого скопления.