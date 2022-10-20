Российские ученые разработали технологию бесперебойной связи с космонавтами | 360°

20 октября 2022, 04:01
Российские ученые разработали технологию бесперебойной связи с космонавтами
Специалисты МТУСИ разработали технологию бесперебойной связи с космонавтами
Сотрудники Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) установили бесперебойную связь с экипажем космического корабля. Исследование опубликовано в журнале «Радиотехника и электроника».
Проблема потери связи существует давно. Проблема заключается в сбое коммуникационной системы, поскольку радиоволны не могут пройти сквозь плазму, которая образуется вокруг космического корабля при вхождении в атмосферу Земли.
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Начальник научно-исследовательского отдела МТУСИ Максим Терешонок рассказал, что ученые использовали на поверхности антенн диэлектрическое покрытие с метаматериалами.«Предложенные сигнальные конструкции модема с резонатором реализуют разумный компромисс между скоростью передачи информации и дальностью связи», — пояснил специалист.
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Новая разработка поможет сделать космические полеты более безопасными. В МТУСИ считают, что российская разработка превосходит западные решения, поскольку не нуждается в энергии.
Ранее Европейское космическое агентство обнародовало снимки «Столпов Творения» в туманности Орел. Это самые детальные фотографии газопылевого скопления.
Космос
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