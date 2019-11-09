Российские ученые придумали, как за минуту определить поддельное вино

Метод экспресс-анализа там разработали после обращения коллег из НИИ безалкогольной и винодельческой промышленности, попросивших придумать способ определения фальсификата.

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Наиболее перспективным ученые посчитали применение спектрофотометрии. В ходе исследований они вычислили зависимость изменения спектра поглощения электромагнитного излучения от наличия синтетических красителей в напитках.

В итоге был создан прототип анализатора таких красителей. Прибор не занимает много места и быстро дает информацию о качестве напитка. Тогда как действующие методы анализа требуют длительной подготовки образцов, а также дорогостоящего и громоздкого оборудования.

Фотоспектрометрический анализатор в перспективе можно будет использовать на производстве и в розничной торговле.