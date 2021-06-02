Российские ученые представили нейроимплант, который вернет слепым зрение

Специалисты лаборатории «Сенсор-Тех» вместе с Фондом поддержки слепоглухих «Со-единение» разработали нейроимплант, который позволит некоторым слепым людям снова видеть. Об этом сообщили «Известия».

Специалисты отметили, что разработка не подойдет людям, слепым с рождения: необходим зрительный опыт, а также отсутствие нарушений работы мозга. Однако те, кто однажды потерял зрение, с помощью смогут снова различить силуэты и свет (даже при отсутствии глаз).

Прибор будет состоять из двух частей — импланта, который вставляется непосредственно в мозг, и камеры, которая с помощью микрокомпьютера посылает мозгу сигналы.

Разработку представили 2 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Пока разработчики не могут точно сказать, когда имплант можно будет использовать на людях. Пока он тестируется на грызунах, сообщил ToDay News Ufa.