Российские ученые предложили отправить робота «Марфу» на Луну

Институт космических исследований (ИКИ) РАН предложил создать и отправить на Луну робота «Марфу». Она проверит, насколько удобен и безопасен для использования людьми Лунный взлетно-посадочный комплекс (ЛВПК).

Такое предложение озвучил научный руководитель ИКИ академик Лев Зеленый на общем собрании РАН. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Мы предлагаем сделать такую робототехническую систему, назвали ее „Марфой“ — Мобильная Автономная Робототехническая многоФункциональная Аппаратура. То есть это некий робот, который будет имитировать человека в этом аппарате», — отметил он.

Он уточнил, что «Марфе» нужно будет покинуть ЛВПК, чтобы собрать образцы лунного грунта и загрузить их в аппарат. При этом на Землю робота можно не возвращать. Главное, чтобы он выполнил свою основную задачу — показал, что человек может сесть на Луну и вернуться уже с грузом.

В презентации, которую он представил, сказано, что «Марфа» станет альтернативой роботу «Федору» в качестве гибрида робота и лунохода. Отправить на Луну его можно в качестве полезной нагрузки сертификационного полета лунного взлетно-посадочного модуля — планируется, что он состоится в 2027–2028 году.