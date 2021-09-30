Российские студенты представили уникальные разработки на фестивале «Техносреда»

Студенты из разных российских вузов представили свои разработки на фестивале науки и технологий «Техносреда» в Москве. Об этом сообщил ТАСС.

По данным ИА Nation News, студенты представили робота для сбора мусора в Арктике. Он сможет убирать бочки из-под ГСМ и металлолом. Руками такой мусор убирать небезопасно.

Еще одна разработка — это медицинский браслет. Он нужен для своевременного приема необходимых лекарств. В настройках можно выставить время для напоминания. Кроме того, браслет имеет отделения для таблеток, чтобы пациент мог всегда их носить с собой.