Российские студенты обучили нейросеть писать стихи в стиле Маяковского

Команда студентов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) за неделю обучила нейросеть сочинять стихи в стиле Владимира Маяковского. Искусственный интеллект исследовал тексты поэта и выдал что-то похожее по форме.

«У машинного обучения и технологии искусственного интеллекта есть большой потенциал в „цифровом творчестве“. Искусство, которое создает нейросеть, можно интегрировать в партнерские проекты. Студенты проделали огромную работу, обучая ИИ творчеству. У них есть задел для дальнейших успехов и даже коммерческого использования», — приводит сайт вуза слова директора Школы цифровой экономики ДВФУ Ильи Мирина.

Искусственный интеллект, который научился сочинять стихи, работает на основе алгоритма Machine Learning (ML) — Generative Adversarial Network (GAN). С нейросетью экспериментировали студенты первого курса.

Осенью российские специалисты из компании «Медитэкс» разработали нейросеть, которая может выявить COVID-19 по звуку кашля. Искусственный интеллект определяет болезнь с точностью до 85%, но технологию еще надо доработать.