Российские специалисты разработают скрытый досмотровый комплекс для аэропортов

По словам Кирилла Макарова, эксперты в настоящее время изучают свойства терагерцового диапазона. Они планируют создать досмотровый комплекс, который позволит обнаруживать запрещенные к провозу предметы. В их число входят взрывчатые вещества и оружие.

Гендиректор отметил, что сейчас в аэропортах и на вокзалах установлены комплексы, использующие рентгеновское излучение. Оно негативно влияет на организм человека. Планируется создать безопасный комплекс.

Кирилл Макаров заявил, что система будет установлена скрыто, незаметно для человека. Этот комплекс получит гораздо больший радиус действие, чем имеющиеся рентгеновские системы.

Он рассказал, что до конца года специалисты исследовательского института «попытаются привести ее в демонстративное исполнение, чтобы передать заказчикам», сообщил сайт RT.