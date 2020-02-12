Российские специалисты начали разработку сетей 5G

Также он рассказал о возможностях создания российских сетей поколения 6G к 2030 году.

«Новые сети могут дать высокие скорости соединения, что важно для пользователей с учётом того, что уже сейчас львиная доля трафика — это видео», — объяснил Шуб.

Также он пояснил, что в дальнейшем российские разработки смогут конкурировать с решениями иностранных компаний.