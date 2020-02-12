12 февраля 2020, 13:23
Российские специалисты начали разработку сетей 5G
Российские специалисты приступили к разработке сетей пятого поколения связи 5G. Об этом сообщил RT со ссылкой на руководителя Лидирующего инновационного центра на базе Сколтеха Виталия Шуба.
Также он рассказал о возможностях создания российских сетей поколения 6G к 2030 году.
«Новые сети могут дать высокие скорости соединения, что важно для пользователей с учётом того, что уже сейчас львиная доля трафика — это видео», — объяснил Шуб.
Также он пояснил, что в дальнейшем российские разработки смогут конкурировать с решениями иностранных компаний.