Российские селекционеры вывели самую плодовитую породу кур

Отечественные селекционеры вывели первый с советских времен промышленную породу мясных кур. Эта российская племенная птица будет существенно дешевле зарубежной. Ее создали в ФНЦ Всероссийском научно-исследовательском и технологическом институте птицеводства РАН (ВНИТИП).

Как написала газета «Известия» со ссылкой на руководителя группы селекционеров из института Жанну Емануйлову, вид назвали «Смена 9», его цена будет в два раза ниже импортных аналогов. Эти куры быстро растут, имеют рекордную продуктивность, а их мясо превосходит зарубежные племенные линии по вкусовым качествам и биологической безопасности.

В генотип одной такой курочки входит 70 хозяйственно полезных признаков, в том числе и меньшее потребление комбикормов. Ученые при ее создании активно пользовались методами биоинформатики и геномной селекции.

Появление на рынке нового вида снизит зависимость российских птицефабрик от зарубежной продукции с 99 до 85% уже в ближайшие пять лет.