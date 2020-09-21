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    21 сентября 2020, 02:32

    Российские селекционеры вывели самую плодовитую породу кур

    Александра Каширина

    Отечественные селекционеры вывели первый с советских времен промышленную породу мясных кур. Эта российская племенная птица будет существенно дешевле зарубежной. Ее создали в ФНЦ Всероссийском научно-исследовательском и технологическом институте птицеводства РАН (ВНИТИП).

    Как написала газета «Известия» со ссылкой на руководителя группы селекционеров из института Жанну Емануйлову, вид назвали «Смена 9», его цена будет в два раза ниже импортных аналогов. Эти куры быстро растут, имеют рекордную продуктивность, а их мясо превосходит зарубежные племенные линии по вкусовым качествам и биологической безопасности.

    В генотип одной такой курочки входит 70 хозяйственно полезных признаков, в том числе и меньшее потребление комбикормов. Ученые при ее создании активно пользовались методами биоинформатики и геномной селекции.

    Появление на рынке нового вида снизит зависимость российских птицефабрик от зарубежной продукции с 99 до 85% уже в ближайшие пять лет.

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