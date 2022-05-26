Российские разработчики создали альтернативу Google Play

Российские разработчики создали магазин приложений для пользователей Androin. Сервис Nash Store стал альтернативой Google Play, рассказал «360» директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков.

По словам Зыкова, идея создать российский магазин приложений пришла после того, как начались проблемы с Google Play.

«В феврале случилось очень гадкое событие — корпорация Google взяла и отключила возможность производить оплату пользователям за различные приложения. Чуть позже они отключили возможность интегрировать свою рекламу. Таким образом, разработчики на платформе Android остались без способов заработка», — пояснил директор по проектам.

Он добавил, что в тот момент стало очевидно, что корпорация не хочет работать на российском рынке. Также свою роль сыграло выступление премьер-министра Михаила Мишустина.

«В какой-то момент времени Михаил Мишустин обратился к разработчикам со словами: „Ребята, давайте создадим наш магазин приложений“. Мы услышали и решили сделать магазин приложений, потому что это очень важная инфраструктурная деталь в экосистеме Android», — отметил Зыков.

Представитель компании рассказал и о работе Nash Store. Так как Google владеет системой Android, то при скачивании программы не из официального магазина приложений появляется предупреждение о возможной опасности файла.

«Там нужно постоянно, когда выскакивает сообщение, нажимать кнопочку „Настройки“ и давать соответствующее разрешение. После того, как вы поставите первое приложение, дальше все будет ставиться так, как ставилось у вас в Google play. Все красиво, все установилось», — пояснил Зыков.

Он подчеркнул, что в Nash Store есть единственная проблема с регистрацией и установкой первого приложения. Если сделать определенные настройки, то дальше все будет работать как по маслу.