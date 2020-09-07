Российские разработчики приложений жалуются на проблемы с доступом к App Store

Российские разработчики имеют сложности с доступом к магазину приложений App Store. В связи с этим в Госдуме попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) провести проверку Apple.

Инициатором предложения выступил член комитета Госдумы по информполитике, депутат фракции «Единой России» Антон Горелкин, сообщила газета «Коммерсант». В обращении депутата утверждается, что российские разработчики неоднократно обращались к нему с жалобами на то, что не могут зарегистрировать в системе Apple аккаунт разработчика. Без такого аккаунта появление приложения в онлайн-магазине App Store невозможно.

Как утверждает Горелкин, алгоритм подтверждения личности в системе Apple вынуждает российских разработчиков покупать на черном рынке аккаунты, которые зарегистрированы в США и Китае. Цена таких аккаунтов — 300-500 долларов, но иногда сумма бывает и выше.

Проблема с доступом у российских разработчиков, по данным депутата, заключается в том, что для подтверждения личности Apple запрашивает платежный адрес у банка, через который будет проходить оплата аккаунта, но формат предоставляемых российскими банками данных не соответствует требованиям корпорации.

При этом эксперты подтверждают, что со схожими проблемами сталкиваются разработчики не только в России, но и в других странах.

В конце августа стало известно, что Apple внесла изменения в процесс проверки приложений в App Store. Теперь для приложений, которые уже есть в магазине, обновления не будут откладывать из-за мелких нарушений.