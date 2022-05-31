Российские разработчики из НТИ создали светоакустическую систему для борьбы с депрессией

Российские разработчики создали светоакустическую систему «Интона», которая помогает бороться с депрессией и гипертонией с помощью музыки. Об этом RT рассказали в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

Разработка представляет собой ложе, в котором пациент получает сеансы «музыкального массажа». Светомузыкальные волны воздействуют на стопы, ноги, руки и туловище пациента. Это снимает эмоциональное напряжение и уменьшает напряжение висцеральной мускулатуры. Также улучшается кровоснабжение сосудов, полых органов и кожи. Как следствие наблюдается улучшение физического и ментального здоровья.

Разработка уже применяется в некоторых московских учреждениях. Авторы проекта рассчитывают на ее внедрение в медицинских учреждениях по всей России.