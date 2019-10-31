Российские ракетные двигатели отправили в США

Соединенные Штаты получат еще три ракетных двигателя российского производства РД-180. НПО «Энергомаш» уже отправило за океан агрегаты в четверг, 31 октября.

«В соответствии с контрактными обязательствами, НПО „Энергомаш“ 29 октября осуществило отправку в США трех двигателей РД-180, ранее принятых заказчиком», — приводит РИА «Новости» текст сообщения предприятия.

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Американские ракеты-носители семейства Atlas летают в космос с установленными на них российскими двигателями уже 20 лет — первый РД-180 поставили в Соединенные Штаты в 1999 году. За эти годы американская сторона получила 119 таких двигателей. Atlas-3 и Atlas-5 выполнили уже 86 полетов на отечественных двигателях, которые «Энергомаш» для них специально производит.

Это не единственный тип ракетных двигателей, который американцы закупают в России. При запусках ракет Antares используют отечественный двигатель РД-181. НПО «Энергомаш» также производит жидкостные ракетные двигатели РД-191 для ракеты-носителя «Ангара» и двигатели РД-171МВ для новой ракеты «Союз-5» («Иртыш»).