Руководство МВД не удовлетворено работой серверов на российских процессорах «Эльбрус» от компании МЦСТ. Там сочли, что проблемы в использовании замедляют цифровизацию министерства, рассказал источник газете «Коммерсант».

Собеседник издания из правительства отметил, что основные сложности возникают при запуске и использовании российских компьютеров. Проблемы фиксировались и официально. Заместитель министра внутренних дел Виталий Шулика 27 декабря 2021 года составлял письмо о том, что серверы на процессоре «Эльбрус 8С» не загружают операционную систему с носителей.

Тогда Шулика предложил в 2022 году протестировать «Эльбрусы» с российским ПО, но в МВД не ответили на запрос издания об этом.

Недовольны российским «железом» оказались и самые крупные отечественные потребители серверного оборудования. Из-за этого Минцифры встречалось с «Ростелекомом», ВТБ, «Сбером», «Почтой России» и другими большими организациями.

Тем не менее власти серьезно занимаются финансированием российских производителей процессоров и субсидируют такое производство. Представитель МЦСТ Константин Трушкин заявил, что работы над усовершенствованием систем ведутся — и успешно. Гендиректор поставщика серверов для МВД «Норси-Транс» Сергей Овчинников заверил, что несовместимость процессоров с ПО можно исправить.