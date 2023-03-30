Технологии 30 марта 2023, 14:55 Российские производители электроники получили приоритет при госзакупках Мишустин подписал постановление о приоритете российской электроники при госзакупках

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Правительство России продолжает работу по переходу на технологический суверенитет. При закупках для государственных или муниципальных нужд приоритет отдадут отечественной электронике с российскими процессорами. О подписании такого постановления на заседании кабмина заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Глава правительства пояснил, что теперь всю представленную на государственных закупках электроники проведут через трехуровневый механизм допуска.

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На первом, приоритетном уровне находится продукция отечественных производителей, созданная на базе отечественных чипов.

Если таких предложений по контракту не поступит, то допускается покупка российской электроники с зарубежными компонентами.

Иностранную технику для выполнения государственных и муниципальных задач разрешат купить только при отсутствии конкурентов из России.

«Такой подход позволит поддержать отечественных производителей, сформировать дополнительный гарантированный спрос на их продукцию, что должно позитивно сказаться на развитии их проектов в средне- и долгосрочной перспективе», — заявил Мишустин.

Постановление вступит в силу с 20 апреля 2023 года, чтобы заказчики и поставщики успели учесть новые требования по государственным и муниципальным контрактам.