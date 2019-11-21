Российские поезда и самолеты хотят оснастить быстрым интернетом
В России разрабатывают технологию подключения самолетов и поездов к высокоскоростному интернету. Пассажиры смогут воспользоваться ей не раньше 2022 года, когда планируется разместить первый экспериментальный участок новой системы связи. Об этом «Известиям» рассказали в государственном Фонде содействия развития малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Авторы проекта собирают свою систему так, чтобы она работала с действующими стандартами сотовой связи, включая 5G. Для быстрого интернета на самолеты и поезда потребуется устанавливать специальные передатчики.
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В рабочей группе «Аэронет» рассказали, что на транспортном средстве установят шлюз, через который можно будет подключиться к высокоскоростному интернету с помощью WiFi или 4G.
Для первого экспериментального участка установят десять ретрансляторов, радиус действия каждого составит 150 километров, что значительно превышает охват вышек сотовой связи.
Также с помощью новой технологии можно будет управлять беспилотниками.