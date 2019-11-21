Российские поезда и самолеты хотят оснастить быстрым интернетом

Авторы проекта собирают свою систему так, чтобы она работала с действующими стандартами сотовой связи, включая 5G. Для быстрого интернета на самолеты и поезда потребуется устанавливать специальные передатчики.

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В рабочей группе «Аэронет» рассказали, что на транспортном средстве установят шлюз, через который можно будет подключиться к высокоскоростному интернету с помощью WiFi или 4G.

Для первого экспериментального участка установят десять ретрансляторов, радиус действия каждого составит 150 километров, что значительно превышает охват вышек сотовой связи.

Также с помощью новой технологии можно будет управлять беспилотниками.