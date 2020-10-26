Российские подлодки класса «Волхов» сочли впечатляющие оружием

Авторы статьи отметили, что обе подлодки вооружены ракетным комплексом «Калибр-ПЛ» и 533-миллиметровыми торпедами, а также новейшими средствами радиолокации и связи. Они напомнили, что субмарины этого типа называют «черными дырами» за их низкую малошумность. Они предназначены для операций в прибрежных водах и на мелководье, а также для противолодочных маневров.

По данным РИА «Новости», сейчас в Санкт-Петербурге на «Адмиралтейских верфях» строятся еще две лодки этого типа — «Магадан» и «Уфа». Субмарины проекта «Волхов» относятся к третьему поколению подлодок. Они имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, способны развивать скорость до 20 узлов, погружаются на глубину 300 метров. Лодки обслуживает экипаж в 52 человека.

Субмарины вооружены новейшим инерциальным навигационным комплексом, высокоточным ракетным оружием, современной автоматизированной информационно-управляющей системой и мощным торпедным вооружением. Подводные лодки модифицированного 636 проекта имеют более высокую боевую эффективность и обладают приоритетом в области неатомного подводного кораблестроения.

«На третьей подводной лодке „Магадан“ на сегодняшний день ведутся работы по подготовке корабля к спуску на воду, который намечен на первый квартал 2021 года. Четвертый корабль „Уфа“ находится в процессе подготовки стыковки блоков в единый корпус», — сообщает пресс-служба верфей. До конца 2020 года будет заложено строительство пятой подводной лодки серии.

Французская фирма Naval Group разработала концепт электрической инновационной подлодки SMX31E. Большинство процессов автоматизированы, поэтому число членов экипажа на должно превышать 15 человек.